Topplistorna: Eilish ny albumetta

Den hajpade tonåringen Billie Eilish tar albumlistan med storm med fullängdsdebuten "When we all fall asleep, where do we go?" som går in som etta direkt.

På singellistan går Eilish in som tvåa med singeln "Bad guy". Högst upp placerar sig Hov1 med nya singeln "Vindar på Mars".

Album:

1. (Ny) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

2. (Ny) Dree Low: "No hasta manana 2"

3. (4) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

4. (2) Ariana Grande: "Thank U, next"

5. (3) Ant Wan: "Wow"

6. (5) Mares: "Sunnanvind"

7. (10) Hov1: "Hov1"

8. (7) Billie Eilish: "Don't smile at me"

9. (6) ZE: "Sverige vet"

10. (Ny) Jireel: Nitton"

11. (8) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

12. (9) Avicii: "Avici (01)"

13. (12) Molly Sandén: "Större"

14. (1) Weeping Willows: "After us"

15. (Åt) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

16. (16) Fricky: "Aqua aura"

17. (18) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

18. (20) Felix Sandman: "Emotions"

19. (19) XXXTentacion: "17"

20. (26) Alec Benjamin: "Narrated for you"

Singlar:

1. (Ny) Hov1: "Vindar på Mars"

2. (Ny) Billie Eilish: "Bad guy"

3. (2) Einár featuring K27: "Fusk"

4. (1) John Lundvik: "Too late for love"

5. (13) Dree Low & Yasin: "Fram"

6. (3) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

7. (Ny) Zara Larsson: "Don't worry bout me"

8. (8) Einár: "Katten i trakten"

9. (21) Billie Eilish: "Bury a friend"

10. (5) Benjamin Ingrosso: "All night long (all night)"

11. (Ny) Ant Wan: "Blessed"

12. (4) Veronica Maggio: "Kurt Cobain"

13. (40) Billie Eilish: "Wish you were gay"

14. (6) Hanna Ferm & Liamoo: "Hold you"

15. (7) Mohombi: "Hello"

16. (10) Mabel: "Don't call me up"

17. (11) Estrad & Tjuvjakt: "Vårt år"

18. (14) Post Malone: "Wow"

19. (15) Molly Sandén: "Den som e den"

20. (67) Billie Eilish: "When the party's over"

Källa: GLF