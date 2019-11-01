Topplistorna: Flera nykomlingar når högt

Kanye Wests "Jesus is king" når en andraplats på albumlistan och inte långt efter följer en annan nykomling på listan – Sarah Klang med nya albumet "Creamy Blue".
På singellistan är topptrion oförändrad från förra veckan, med "Dance monkey" av Tones and I som nummer ett.
Album:
1. (2) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"
2. (Ny) Kanye West: "Jesus is king"
3. (1) Dree Low: "Flawless"
4. (Ny) Sarah Klang: "Creamy blue"
5. (3) Einár: "Nummer 1"
6. (5) Post Malone: "Hollywood's bleeding"
7. (6) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"
8. (Ny) Nordman: "Tänk om"
9. (7) Einár: "Första klass"
10. (8) Hov1: "Vindar på Mars"
11. (9) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"
12. (10) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"
13. (Ny) Neil Young & Crazy Horse: "Colorado"
14. (11) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"
15. (13) Avicii: "Tim"
16. (12) Aden x Asme: "12 till 12"
17. (15) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"
18. (16) Tones and I: "The kids are coming"
19. (14) Ant Wan: "Ghettostar"
20. (17) Dani M & Sumon Superti: "Pusher II"
Singlar:
1. (1) Tones and I: "Dance monkey"
2. (2) 1 Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"
3. (3) Dree Low: "Pippi"
4. (16) Miss Li: "Lev nu dö sen"
5. (4) Dizzy & Einár: "Härifrån"
6. (Ny) Selena Gomez "Lose you to love me"
7. (7) Lewis Capaldi: "Someone you loved"
8. (6) Greekazo & Dnoteondabeat: "Hotspot"
9. (5) Dani M, Simon Superti & Aden x Asme featuring Newkid, Linda Pira, Jireel & Ricky Rich: "Leyley"
10. (14) Maroon 5: "Memories"
11. (Ny) K27 & Einár: "Skrrt"
12. (8) Greekazo, Yei Gonzalez, Dnoteondabeat: "Sprayad"
13. (9) Estraden & Victor Leksell: "Bra för dig"
14. (10) Travis Scott: "Highest in the room"
15. (18) Post Malone: "Circles"
16. (15) Dree Low featuring Einár: "Dag Hammarskjöld"
17. (11) Aden x Asme: "Starta vågen"
18. (Ny) Kanye West: "Follow God"
19. (17) Ed Sheeran featuring Khalid: "Beautiful people"
20. (19) Shawn Mendes & Camila Cabello: "Señorita"
Källa: GLF