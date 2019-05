Topplistorna: Hov1 dominerar på listorna

Foto: Björn Larsson Rosvall

Etta på albumlistan, etta på singellistan – och sammanlagt sju låtar på topp tjugo. Hov1 dominerar med musiken från nya albumet "Vindar på Mars".

Nya på albumlistans topp fem är också Rammstein, Ulf Lundell och Tyler, the Creator.

Album

1. (Ny) Hov1: "Vindar på Mars"

2. (Ny) Rammstein: "Rammstein"

3. (Ny) Ulf Lundell: "Tranorna kommer"

4. (1) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go?"

5. (Ny) Tyler, the Creator: "Igor"

6. (2) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

7. (3) Ricky Rich & Aram Mafia: "Shhh"

8. (8) Mares: "Sunnanvind"

9. (Ny) Dj Khaleed: "Father of Asahd"

10. (7) Dree Low: "No hasta mañana 2"

11. (Ny) The National: "I am easy to find"

12. (5) Avicii: "Avici (01)"

13. (Ny) Entombed: "Clandestine (live)"

14. (12) Hov1: "Hov1"

15. (14) Veronica Maggio: "Satan i gatan"

16. (10) Avicii: "True: Avicii by Avicii"

17. (15) Billie Eilish: "Don't smile at me"

18. (16) ZE: "Sverige vet"

19. (11) Pink: "Hurts 2b human"

20. (17) Billie Eilish: "Don't smile at me"

Singlar:

1. (Ny) Hov1 & Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

2. (1) Ed Sheeran och Justin Bieber: "I don't care"

3. (3) Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

4. (4) Lil Nas X: "Old town road"

5. (2) Avicii featuring Agnes och Vargas & Lagola: "Tough love"

6. (Ny) Duncan Laurence: "Arcade"

7. (10) Hov1: "Dö ung"

8. (10) Hov1: "Neon"

9. (6) Billie Eilish: "Bad guy"

10. (6) Mahmood: "Soldi"

12. (8) Hov1: "Ma chérie"

13. (28) John Lundvik: "Too late for love"

14. (18) Hov1: "Vindar på Mars"

15. (7) Einár: "Rör mig"

16. (9) Molly Sandén: "Rosa himmel"

17. (Ny) Hov1: "Smokebreak"

18. (12) ZE: "74 bars"

19. (Ny) Hov1: "Ensammast i världen"

20. (Ny) Hov1: "Älskling"

Källa: GLF