Topplistorna: Miss Li tar över som etta

Miss Lis "Så mycket bättre"-version av Petters låt "Lev nu dö sen" seglar upp på singellistans förstaplats. Bästa nykomling är Einár med låten "Drip 2 hard". På albumlistan ligger Dree Low kvar som etta med "Flawless".

Album:

1. (1) Dree Low: "Flawless"

2. (12) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

3. (2) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

4. (3) Lars Winnerbäck: "Eldtuppen"

5. (4) Einár: "Nummer 1"

6. (5) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

7. (Åter) Nick Cave & The Bad Seeds: "Ghosteen"

8. (8) Einár: "Nummer 1"

9. (10) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

10. (9) Hov1: "Vindar på Mars"

11. (11) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

12. (6) Kanye West: "Jesus is king"

13. (25) Molly Sandén: "Större"

14. (14) Avicii: "Tim"

15. (Åter) Thomas Stenström: "Uddevalla dreamer, del 1"

16. (15) Aden x Asme: "12 till 12"

17. (16) Tones and I: "The kids are coming"

18. (17) Ed Sheeran: "No 6 collaborations project"

19. (19) Ant Wan: "Ghettostar"

20. (21) Dani M & Simon Superti: "Pusher II"

Singlar:

1. (2) Miss Li: "Lev nu dö sen"

2. (1) Tones and I: "Dance monkey"

3. (Ny) Einár: "Drip 2 hard"

4. (4) 1 Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: "Försent"

5. (3) Dree Low: "Pippi"

6. (6) Lewis Capaldi: "Someone you loved"

7. (Ny) Molly Sandén: "Alla våra smeknamn"

8. (7) Maroon 5: "Memories"

9. (5) Dizzy & Einár: "Härifrån"

10. (8) Selena Gomez "Lose you to love me"

11. (37) Arizona Zervas: "Roxanne"

12. (14) Nea: "Some say"

13. (10) Greekazo & Dnoteondabeat: "Hotspot"

14. (11) Estraden & Victor Leksell: "Bra för dig"

15. (Ny) Ant Wan: "Ya rab"

16. (12) Dua Lipa: "Don't start now"

17. (9) Dani M, Simon Superti & Aden x Asme featuring Newkid, Linda Pira, Jireel & Ricky Rich: "Leyley"

18. (16) Travis Scott: "Highest in the room"

19. (13) Thrife: "Pinapple kush"

20. (15) Greekazo, Yei Gonzalez, Dnoteondabeat: "Sprayad"

Källa: GLF