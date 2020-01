Tove Lo samarbetar med Billie Eilishs bror

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Tove Lo släpper i januari två nya låtar skrivna tillsammans med den amerikanske musikproducenten Finneas.

"Bikini porn" och "Passion and pain taste the same when I'm weak" skrev duon under hösten ihop med de svenska producenterna Jack & Coke och The Struts. Låtarna kommer att släppas dagarna före Grammygalan som äger rum den 27 januari.

Svenska Tove Lo, som är Grammynominerad för videon till låten "Glad he's gone", släppte i höstas sitt fjärde album "Sunshine kitty".

Finneas O'Connell, som är hans fullständiga namn, är bror till Billie Eilish och var medproducent på systerns hyllade och flerfaldigt Grammynominerade album "When we fall asleep, where do we go?".