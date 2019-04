Tredje "Walking dead"-serie på väg

Foto: Jackson Lee Davis/AMC/AP/TT

Tv-bolaget AMC kan inte få nog av zombieapokalyps och är därför i färd med att sjösätta en tredje "Walking dead"-serie, skriver .

Den än så länge obetitlade serien ska vara fristående från föregångarna, "The walking dead" och "Fear the walking dead", och ha premiär någon gång under nästa år och handla om två unga kvinnliga huvudpersoner.

– Vi tror på den underliggande livskraften i "Walking dead"-världen. "The walking dead" är en serie som andra tv-bolag skulle döda för att ha, säger AMC-chefen Sarah Barnett.