Trump benådade krigsbrottslingar

USA:s president Donald Trump har benådat två militärer som anklagats eller dömts för krigsbrott. En tredje, som anklagats för krigsbrott i Irak, fick tillbaka sin militära rang.

Benådningarna har redan mötts av hård kritik.

De tre krigsbrottsanklagade har hyllats som patrioter av konservativa politiker och debattörer.

En av männen, en löjtnant, avtjänar ett 19-årigt fängelsestraff för att ha mördat två civila. 2012 gav han order om att beskjuta tre obeväpnade män på en motorcykel i Afghanistan. Två av dem dog. Den andre benådade mannen är en major som står anklagad för mord, efter att 2010 ha skjutit en man som pekades ut som taliban och bombtillverkare. Trump skriver på Twitter att mannen är hjälte som riskerade att få ett dödsstraff av sin egen regering.

Den marinkårssoldat som fick tillbaka sin rang friades i somras för anklagelser om att ha stuckit ihjäl en IS-fånge i Irak och ytterligare några fall av mord på civila. Han fälldes dock för att ha poserat på fotografier tillsammans med den döde IS-fången, och blev av med sina militära utmärkelser och rang, skriver nyhetsbyrån AFP.

"Vill ge dem mod"

Vita huset skriver i ett pressmeddelande: "Presidenten, i sin roll som överbefälhavare, är ytterst ansvarig för att lagen följs och, när det är lämpligt, att bevilja nåd. Som presidenten tidigare sagt, 'när våra soldater måste slåss för vårt land vill jag ge dem modet att göra det'".

Benådningarna har mötts av stark kritik, enligt The New York Times även inifrån Trumps regering. Försvarsminister Mark Esper and Ryan McCarthy, minister ansvarig för armén, har invänt att Trumps benådanden underminerar den militära rättvisan och skickar dåliga signaler till soldater som är i tjänst.

"En skymf"

Pete Buttigieg, som hoppas bli Demokraternas presidentkandidat och själv är före detta marinkårssoldat, varnar i ett uttalande för att benådningarna är "en skymf mot tanken om god disciplin och rättssäkerheten".

I maj benådade Trump en annan militär som begått våldsbrott mot civila. Även då möttes det av kritik.

"Massbenådningen av amerikaner i militär tjänst som anklagas för krigsbrott skickar signalen till våra soldater och allierade att vi inte tar krigslagar på allvar", skrev den tidigare armégeneralen Martin Dempsey då på Twitter.