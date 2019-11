Tungviktarmöte i Scorseses gangsterdrama

Fakta

Född: 1940 i New York

Familj: Ogift, tre vuxna barn.

Filmer (i urval): "Gudfadern" (1972), "Serpico" (1973), "Gudfadern 2" (1974), "En satans eftermiddag" (1975), "Scarface" (1983), "Sea of love" (1989), "Dick Tracy" (1990), "Gudfadern 3" (1990). "Frankie & Johnny" (1991), "Glengarry Glen Ross" (1992), "En kvinnas doft" (1992), "Carlito's way" (1993), "Heat" (1995), "Donnie Brasco" (1997), "Djävulens advokat" (1997), "Insider" (1999), "Any given Sunday" (1999), "Insomnia" (2002), "Köpmannen i Venedig" (2004), "Ocean's thirteen" (2007), "Once upon a time in Hollywood" (2019).

Priser (i urval): En Oscar ("En kvinnas doft") och fyra Golden Globe ("Serpico", "En kvinnas doft", "Angels in America" och "Phil Spector"). Han har även belönats med hederspriset Cecil B DeMille Award.