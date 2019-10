Tusse: Tar inte vänner och familj för givna

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Hela Tusse Chizas framträdande i "Idol" förra veckan var en enda stor minneslucka för honom.

Nu tar han nya tag i talangtävlingen.

När Tusse Chiza skulle kliva in på scenen förra veckan gick någonting snett. Bandet började spela James Browns låt "I got you (I feel good)" för tidigt, och 17-åringen från Tällberg fick hoppa in mitt i en mening.

– När jag kom fram till stativet hade två meningar gått, men i mitt huvud var det halva låten. Jag hade världens panik, berättar Tusse Chiza.

Efteråt hyllade juryn både hans framträdande och hans snabba agerande, men när det var dags att prata med programledaren Pär Lernström så brast det för honom.

– Vi idoler och Pär har världens band. När juryn pratade var det som när en främling frågar "hur är det?" och man svarar "bra". Men sedan kom Pär, och då var det som när ens bästis frågar "hur är det, på riktigt?". Det enda ordet jag fick ur mig var "besviken".

Flydde från Kongo

Efter att ha kollat på klippen i efterhand är Tusse Chiza nöjd ändå, trots att han hade en black out under hela framträdandet.

Han kom till Sverige som åttaåring efter att ha flytt från Kongo. Under tumultet kom han bort från sina föräldrar, och anlände ensam till Sverige. Sedan fyra år tillbaka bor han hos en familj i Tällberg i Dalarna.

– Det har nog gett mig ett lite större perspektiv på omvärlden. Jag har nog ett större band till mina vänner och min familj nu eftersom att jag vet att man inte kan ta dem för givet, vad som helst kan hända, berättar han.

Förlorade mot hund

När Tusse Chiza var åtta år började han drömma om att delta i tävlingen, när han var tio hade han bestämt sig. Förra året deltog han även i TV4-tävlingen "Talang".

– Det kändes inte som rätt ställe att vara på, jag åkte ut mot en hund som gjorde tricks. Med det var roligt och en bra erfarenhet, säger Tusse Chiza.

Veckans tema i "Idol" är "mitt stora genombrott" och Tusse Chiza har valt Whitney Hustons "How will I know".

– Jag kan relatera till texten. Jag har aldrig haft ett förhållande, hur vet man om man är redo för det? säger han.

Om han kommer att ta sig till final kan han inte svara på.

– Jag är inte så optimistisk. Det är elva kvar och alla har skitmycket att ge. Sedan tror jag att det är ett tjejår i år, det är dags. Senast en tjej vann var 2014, säger han och tippar på att antingen Astrid eller Dao kniper förstaplatsen.