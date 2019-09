Tv-höst med maktmän och ikoniska drottningar

Fakta

Redan ute:

"The brink", C More.

"Succession 2", HBO.

"Line of duty", C More.

"The spy", Netflix.

September:

"The deuce" – säsong 3, premiär den 10 september på HBO.

"Unbelievable", premiär den 13 september på Netflix.

"Mr Mercedes – säsong 3", premiär den 16 september på C More.

"Disenchantment part 2", premiär den 20 september på Netflix.

"The politician", premiär den 27 september på Netflix.

"Vis a vis – säsong 4", premiär den 27 september på Netflix.

Oktober:

"Catherine the great", premiär den 3 oktober på HBO.

"Solsidan", premiär den 6 oktober på C More och den 20 oktober i TV4.

"Motherfatherson", premiär 8 oktober på C More, 19 oktober på TV4

"Älska mig", premiär den 11 oktober på Viaplay.

"Innan vi dör" – säsong 2, premiär den 13 oktober i SVT.

"Keeping faith" – säsong 2, premiär den 16 oktober på C More.

"Modern love", premiär den 18 oktober på Amazon Prime.

"Watchmen", premiär den 21 oktober på HBO.

"A million little things", premiär den 23 oktober på C More.

"Vår tid är nu", premiär den 28 oktober i SVT.

"Silicon Valley – säsong 6", premiär den 28 oktober på HBO.

November:

"Ramy", premiär den 1 november på C More.

"Kurs i självutplåning", premiär den 1 november i SVT.

"Andra åket", premiär den 2 november i SVT.

”The crown 3”, premiär den 17 november på Netflix.

"Nancy Drew", premiär den 25 november på C More

December:

"The new pope", premiär i december på C More.

Datum ej satt:

"Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet" – premiär under senhösten på TV4 och C More.

"His dark materials", premiär under hösten 2019 på HBO.

"Gåsmamman" – säsong 4, premiär under senhösten på C More.