USA backar om basebollavtal med Kuba

Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Trumpregeringen kommer inte tillåta ett avtal mellan USA:s basebollliga MLB och det kubanska baseballförbundet, som skulle det göra möjligt för vissa kubanska spelare att spela i USA.

Avtalet förhandlades fram under Barack Obamas tid vid makten, och innebar att kubaner med MLB-kontrakt som uppnådde vissa ålderskrav kunde ta sina familjer till USA under säsongen, för att sedan återvända till önationen under säsongsuppehåll.

Det gjorde det möjligt för kubanska spelare att spela i USA utan att tvingas ge upp sitt kubanska medborgarskap.

Men Vita huset säger nej till avtalet och anser att det rör sig om en olaglig uppgörelse med den kubanska regeringen.