Vädret avgörande för antalet huggormsbett

Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix/TT

Årets huggormssäsong startade med ett rekordstort antal samtal till Giftinformationscentralen.

Hur det kommer se ut under resten av sommaren beror på vädret.

Under april fick Giftinformationscentralen 88 samtal om huggormsbett, en siffra som kan jämföras med de 30 samtal som kom in under samma månad i fjol.

I svala maj kom 83 samtal in, ett avsevärt lägre antal än de 295 samtalen under rekordvarma maj förra året.

Det är vädret som avgör hur resten av sommaren blir.

– När det är varmt väder är huggormarna mer aktiva och människorna går ut mer i skogen. Då blir det fler bett, säger Erik Lindeman, läkare på Giftinformationscentralen.

Funktionen med huggormens gift är dels att döda dess byte, dels att injicera matsmältningsenzym så att bytet bryts ner inifrån, då huggormar har för vana att sluka sina byten hela.

Tilltagande smärta

– Det är det som händer även i människors vävnader, om man får i sig giftet. Giftet börjar skada vävnaderna, man får en tilltagande svullnad, blödningar som ser ut som blåmärken och tilltagande smärta, säger Erik Lindeman.

– Blir man biten någonstans där det är väldigt bra genomblödning kan giftet hamna i blodet, då kan man bli matt, svag och illamående med kräkningar och diarréer. Man kan också få blodtrycksfall och svårt att andas.

Blir man biten ska man hålla den bitna kroppsdelen så stilla som möjligt och gärna hålla den högt, samtidigt som man så snart som möjligt ska söka läkarvård. Man ska låta såret från bettet vara i fred och inte försöka suga ut giftet.

Enligt Erik Lindeman finns det en hel del personer som har uppfattningen att ett huggormsbett inte är värre än ett stick av en geting eller ett bi.

Svårt sjuk

– Det dör en till tre personer varje år av stick från bin och getingar, och vi har inte haft ett känt dödsfall av ett huggormsbett i Sverige på över 20 år. Men tror man att ett huggormsbett är mindre illa har man helt fel. Får man huggormens gift i kroppen blir man svårt sjuk i varje fall, säger Erik Lindeman och fortsätter:

– Vävnadsskadan man får av huggormens gift går att jämföra med ett ordentligt trauma, som att få en kraftig spark eller nästan som att bli påkörd av ett fordon på benet, om det är där man har blivit biten. Det tar flera veckor, ibland månader, för skadan att läka.

Stöter man på en huggorm ute på sommarpromenaden ska man gärna ta en annan väg och låta ormen vara i fred.

– Det är inte så att de ger sig på människor, utan biter bara om de plötsligt blir trampade på. Man ska inte heller försöka fånga ormen eller röra den. Det är inte ovanligt att framförallt unga män gör det för att imponera på sina kompisar, det slutar ofta med att de blir bitna. Mitt starkaste tips är att låta ormen vara.