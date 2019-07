Värmeböljan ökar risk för drunkningsolyckor

Högsommarvärmen är här och många längtar efter svalkande bad. Men med värmen ökar risken för drunkningsolyckor.

Det handlar inte bara om att kunna simma, ett säkerhetstänk behövs, säger Karin Brand på Svenska Livräddningssällskapet.

Förra sommarens dystra statistik talar sitt tydliga språk. Totalt miste 135 personer livet 2018, de flesta under sommaren. Under maj och juni i år omkom 11 personer i drunkningsolyckor jämfört med 39 under maj-juni förra året.

Förklaringen är enkel – rekordvärme förra sommaren medan svalare och ostadigare väder i år inte har inbjudit till bad i lika stor utsträckning.

Nu har värmeböljan dragit in och Svenska Livräddningssällskapet manar till försiktighet.

Alkohol riskfaktor

– Utifrån den erfarenhet vi hade förra sommaren, när det var så otroligt varmt, vill vi uppmärksamma människor på att vi behöver ha ett högre säkerhetsmedvetande och inte bara kastar oss i vattnet, även om det är väldigt skönt, säger organisationens generalsekreterare Karin Brand.

Analysen av förra årets olyckor visar vilka riskgrupper som sticker ut. Det är små barn, unga vuxna, de allra äldsta, personer med svag hälsa och personer som är påverkade av alkohol. Riskerna ökar också vid blåsiga dagar vid kusterna där det förekommer utströmmar.

Män och pojkar

Fortfarande är män och pojkar överrepresenterade i statistiken, konstaterar Karin Brand.

– Om det sitter i ryggraden eller generna vet jag inte. Man vågar ta mer risker, man kanske har större tilltro till sig själv än vad som gäller i verkligheten. Vi kvinnor är lite försiktigare och utsätter oss inte för samma faror.

Det handlar inte bara om att kunna simma, utan också att skaffa sig vattenkompetens, framhåller hon.

– Hur jag kan se och förstår farorna med vatten, hur ska jag själv bete mig och hur kan jag bistå andra? Det är kunskaper som faktiskt krävs för att verkligen vara trygg och säker i vattnet, understryker Karin Brand.