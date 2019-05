Victor Crone: Hoppas inte Sverige blir sura

Fakta

Röstningen börjar efter att det sista bidraget är framfört och pågår under ungefär 15 minuter. Det går inte att rösta på sitt eget land. Eric Saade kommer att presentera Sveriges röster.

1) Malta: Michela Pace – "Chameleon".

Telefonrösta: 099-212 01

Sms:a till 72211 och skriv siffran 01

2) Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës".

Telefonrösta: 099-212 02

Sms:a till 72211 och skriv siffran 02

3) Tjeckien: Lake Malawi – "Friend of a friend".

Telefonrösta: 099-212 03

Sms:a till 72211 och skriv siffran 03

4) Tyskland: Sisters – "Sister".

Telefonrösta: 099-212 04

Sms:a till 72211 och skriv siffran 04

5) Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream".

Telefonrösta: 099-212 05

Sms:a till 72211 och skriv siffran 05

6) Danmark: Leonora – "Love is forever"

Telefonrösta: 099-212 06

Sms:a till 72211 och skriv siffran 06

7) San Marino: Serhat – "Say na na na".

Telefonrösta: 099-212 07

Sms:a till 72211 och skriv siffran 07

8) Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud".

Telefonrösta: 099-212 08

Sms:a till 72211 och skriv siffran 08

9) Sverige: John Lundvik – ”Too late for love".

Det går inte att rösta från Sverige.

10) Slovenien: Zala Kralj & Gasper Santl – "Sebi".

Telefonrösta: 099-212 10

Sms:a till 72211 och skriv siffran 10

11) Cypern: Tamta – "Replay".

Telefonrösta: 099-212 11

Sms:a till 72211 och skriv siffran 11

12) Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade".

Telefonrösta: 099-212 12

Sms:a till 72211 och skriv siffran 12

13) Grekland: Katerine Duska – "Better love".

Telefonrösta: 099-212 13

Sms:a till 72211 och skriv siffran 13

14) Israel: Kobi Marimi – "Home".

Telefonrösta: 099-212 14

Sms:a till 72211 och skriv siffran 14

15) Norge: Keiino – "Spirit in the sky".

Telefonrösta: 099-212 15

Sms:a till 72211 och skriv siffran 15

16) Storbritannien: Michael Rice – "Bigger than us".

Telefonrösta: 099-212 16

Sms:a till 72211 och skriv siffran 16

17) Island: Hatari – "Hatrid mun sigra".

Telefonrösta: 099-212 17

Sms:a till 72211 och skriv siffran 17

18) Estland: Victor Crone – "Storm".

Telefonrösta: 099-212 18

Sms:a till 72211 och skriv siffran 18

19) Vitryssland: Zena – "Like it".

Telefonrösta: 099-212 19

Sms:a till 72211 och skriv siffran 19

20) Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth".

Telefonrösta: 099-212 20

Sms:a till 72211 och skriv siffran 20

21) Frankrike: Bilal Hassani – "Roi".

Telefonrösta: 099-212 21

Sms:a till 72211 och skriv siffran 21

22) Italien: Mahmood – "Soldi".

Telefonrösta: 099-212 22

Sms:a till 72211 och skriv siffran 22

23) Serbien: Nevena Bozović – "Kruna".

Telefonrösta: 099-212 23

Sms:a till 72211 och skriv siffran 23

24) Schweiz: Luca Hänni – "She got me".

Telefonrösta: 099-212 24

Sms:a till 72211 och skriv siffran 24

25) Australien: Kate Miller-Heidke – "Zero gravity".

Telefonrösta: 099-212 25

Sms:a till 72211 och skriv siffran 25

26) Spanien: Miki – "La venda".

Telefonrösta: 099-212 26

Sms:a till 72211 och skriv siffran 26