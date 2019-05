Virusdrabbat verk sålt för över 11 miljoner

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

En bärbar dator smittad med de sex datorvirus som genom historien orsakat mänskligheten störst ekonomisk skada har sålts för motsvarande 11,5 miljoner kronor.

Datorn, som är av märket Samsung, och den nyligen avslutade auktionen har gått att följa via en direktsändning. Hela projektet är skapat av konstnären Guo O Dong som kallar verket "The persistence of chaos”, rapporterar .

"Vi har en föreställning om att saker som händer i datorer inte kan påverka oss i verkligheten, men det är absurt. Virus som bestyckats med vapen som slår ut elnät eller infrastruktur kan orsaka direkt skada”, säger Guo O Dong till tekniksajten The Verge.

På datorn finns virusen "Iloveyou", Wannacry", Blackenergy", Sobig", "Darktequila" och "Mydoom". Det sistnämnda är en så kallad trojan som började spridas i världen 2003. Viruset har enligt bedömare orsakat skador på totalt 38 miljarder dollar, skriver Di Digital.

Enligt hemsidan där auktionen har gått att följa kommer datorn varken ha fungerande internetanslutning eller portar när den når köparen, för att förhindra att virusen sprids.