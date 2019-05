Whitney Houston åker på hologram-turné

Foto: Mark J. Terrill/AP/TT

Världsstjärnan Whitney Houston blir den senaste i raden av framlidna artister som åker på turné i digital form. Detta sedan förvaltaren av hennes dödsbo, svägerskan Pat Houston, skrivit kontrakt med bolaget Primary Wave, rapporterar .

Houstons hologram kommer att uppträda tillsammans med hennes gamla kompband, inklusive brodern Gary Houston, och körsångare. När och var är ännu oklart, men hologrammet har redan börjat utvecklas och kommer framföra hitlåtar som “I wanna dance with somebody (who loves me)” och “The greatest love of all”.

Andra potentiella projekt involverande Whitney Houstons varumärke och låtskatt är en musikal och ett nytt album med outgivna inspelningar från hennes första självbetitlade platta från 1985.

Whitney Houstons framgångsrika karriär kantades av personliga problem och missbruk. Hon hittades död i ett badkar på ett hotell i Beverly Hills 2012, 48 år gammal.