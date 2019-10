Whitney Houston kan bli invald i Hall of Fame

Foto: Joel Ryan/AP/TT

Whitney Houston, The Notorious BIG och Motörhead är för första gången nominerade till Rock and Roll Hall of Fame. Totalt har 16 artister och band chans att ta plats i rockens finrum nästa år, rapporterar Reuters.

Andra som nomineras för första gången är Dave Matthews Band, Pat Benatar, Thin Lizzy, Soundgarden, The Doobie Brothers och T-Rex.

Nine Inch Nails, Depeche Mode, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Rufus featuring Chaka Khan och Todd Rundgren har varit nominerade tidigare, men får nu en ny chans att bli invalda.

Nu ska fler än 1 000 artister, musikhistoriker och personer i musikbranschen rösta fram vilka som i januari väljs in i Rock and Roll Hall of Fame. Vanligen brukar fem till sju artister eller band bli invalda varje år.