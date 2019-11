Zadie Smith debuterar som dramatiker

Foto: Charles Sykes/AP/TT

Den brittiska författaren Zadie Smith gör debut som dramatiker nästa år med monologen "The Wife of Willesden", skriver The Guardian.

Pjäsen är en omtolkning av den medeltida poeten Geoffrey Chaucers "The Wife of Bath's tales" och kommer att sättas upp på Kiln Theatre i Brent, London, nästa år.

Zadie Smith säger att pjäsen är en gåva till sin hemstadsdel Brent, som har utsetts till nästa års "borough of culture" (ungefär kulturstadsdel) i London.

"The Wife of Willesden" ska enligt Smith väcka frågor om kvinnans roll i samhället, men också försöka fånga "Brents röst".