Foto: Henrik Montgomery/TT

Tre år efter senaste skivan kommer snart ett nytt album från Måns Zelmerlöw. I oktober släpps den ännu obetitlade fullängdaren som följs av en Sverigeturné, enligt ett pressmeddelande.

Som en försmak på albumet släpps nu singlarna " ”Better now” och "Growing up with you", som följs av Zelmerlöws tolkning av "Fuego" som var Cyperns bidrag i Eurovision Song Contest i fjol.