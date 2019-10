Zlatan till angrepp mot Janne Andersson

Foto: Kristoffer Viita/AP/TT

Zlatan Ibrahimovic anser sig ha öppnat dörrar för fotbollsspelare med invandrarbakgrund. Han går däremot hårt åt förbundskapten Janne Andersson i en intervju i .

– Så som allsvenskan och landslaget ser ut nu – förutom Jannes första samling, som blev annorlunda till andra samlingen – så såg det inte ut när jag började. Det var en helt annan sits, säger han till tidningen.

Ibrahimovic ställer frågan hur många med annan bakgrund som fanns med på första samlingen.

– Ingen. Sedan fick han frågan om det. Då bajsade han på sig. Andra samlingen tog han med spelare med annan bakgrund för att det skulle bli politiskt korrekt, säger han, och fortsätter senare:

– När jag såg den första samlingen var det som att någon skickade ett meddelande: Det Zlatan har gjort, det Zlatan står för, det är inte okej här.

Ibrahimovic tar upp frågan flera gånger under intervjun med Expressen.

– Jag vet inte, det känns som om Sverige... nu på slutet har det hänt något. Isak har kommit in i bilden. Tankovic har kommit in i bilden. Annars ser det ut lite som innan jag kom in. Det är en sekt, och den sekten stannar kvar hela tiden även om det finns bättre spelare där ute.

Förbundskapten Janne Andersson har många gånger fått frågan kring representation i landslaget.

– Jag tycker det är enormt viktigt att ha spelare med olika kvalitéer och personlighet. Sen var de är födda spelar mindre roll, sade han 2017 till .