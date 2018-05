51 tjänster ska bort när Osby kommun sparar

Budgeten 2018 måste fås i balans. Nu har kommunstyrelsen i Osby tagit beslut på hur det ska ske.

Foto: Charlotte Nilsson

För att få budget 2018 i balans har kommunstyrelsen i Osby tidigare beslutat om att det ska tas fram förslag på besparingar, bland annat minskade personalkostnader med omkring 20 miljoner kronor.

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen om sådana inom olika förvaltningar och verksamheter. Totalt ska 32,25 tjänster sparas in 2018 och 18,75 tjänster 2019. I pengar innebär de klubbade besparingarna att 6 227 000 kronor sparas in 2018 och 21 903 000 kronor 2019.

Eller om ni så vill, drygt 28 miljoner kronor.

Av de 51 tjänsterna som ska bort tas 13,5 från Utbildning och arbete. Det ska där bli fler arbetsmarknadspolitiska anställningar, vilket innebär besparing på försörjningsstöd.

22,5 tjänster ska bort inom Barn och skola under dessa två år. Antalet elevassistenter ska minska, det ska bli färre förskoleavdelningar och 18 i stället för 17 barn i snitt per förskoleavdelning.

Utöver detta ska möjliga besparingsförslag inom räddningstjänsten, kostorganisationen (även måltidspolicyn ska revideras) och lokalvården utredas samt åtgärder tas för att möjliggöra försäljning av kommunens fastigheter.

Här nedan kommenterar kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen (S) besparingarna genom en video från Osby kommun: