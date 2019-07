59:e året med läger i Glimåkra

59 år har Blåsarlägret i Glimåkra hållit på. Ett läger för spelglada barn och ungdomar, från tio år och uppåt. Under fredagskvällen, med start 17.30, är det avslutningskonsert i Glimåkra kyrka.

Foto: Carl-Johan Liljedahl

Under en dryg timmes tid planeras elva låtar framföras av de två orkestrarna, där 80 barn och ungdomar är med.

Det blir exempelvis klassiska låtar, jazzlåtar och poplåtar. Låtar från Lejonkungen och Deep Purples ”Smoke on the water” kommer att höras, liksom Michael Jacksons ”Man in the mirror”.

I våras hamnade den sistnämnde i ropet efter HBO-dokumentären ”Leaving neverland”, där två pojkar vittnade om åratal av sexuellt tvång under sin tid med Jackson.

Ola Nordkvist, chef på Blåsarlägret tillsammans med Christoffer Wallin, berättar att han sett dokumentären.

– Ja, det har jag.

Hur tänker ni kring att ni spelar en av hans låtar?

– Vi tar inte ställning, det här är ingen hyllningslåt till Michael Jackson utan ett stycke bra musik med ett bra arrangemang.

Under våren blev Jacksons låtar på radiokanalerna en snackis i hela världen, där en del valde att bojkotta artisten medan andra fortsatte att spela hans låtar.

Mix Megapol, som fortsatt spela hans låtar, svarade en besviken lyssnare så här:

”Vi har än så länge funnit att en mycket stor majoritet fortfarande vill höra musiken”.

– Känner man till sin musikhistoria finns det även andra man kan ifrågasätta. Ska vi exempelvis spela Wagner? frågar sig Ola Nordkvist.

Tyske tonsättaren Richard Wagner (1813-1883) sägs ha varit uttalad rasist och fientlig mot judar och gav 1850 ut en skrift där han menade att judar förstörde den tyska konsten, något som plockades upp av nazisterna under 1900-talet.

Arrangör av lägret är Salt Sydsverige, en självständig kristen barn- och ungdomsorganisation, där moderrörelsen är EFS (missionsrörelse inom Svenska kyrkan). Lägret äger rum på Glimåkra folkhögskola varje år under vecka 30.