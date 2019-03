Åtalad man förnekar misshandel

En man åtalas nu i Hässleholms tingsrätt för misshandel och hemfridsbrott under 2018 års första hälft. Mannen förnekar brott, men ska enligt åklagaren ha misshandlat en kvinna genom att sparka på benen upprepade gånger, välta omkull henne och därefter trycka in sina fingrar i hennes mun. Han står även åtalad för att olovligen ha trängt sig in i kvinnans bostad vid ett tillfälle och stannat kvar där.