Avrådan från bad hävs delvis

Osby kommun häver avrådan från bad i Osbysjön. Förutom vid Sjöängen.

Härom dagen publicerade Osby kommun ett inlägg på sin hemsida där den avrådde från bad i Osbysjön. Detta på grund av att man mätt upp höga halter av E. coli-bakterier och andra koliforma bakterier i vattnet.

”Avstå från att bada i sjön tills provtagningen är utförd och vi kan ge nya besked om vattnet”, stod det på kommunens hemsida.

På måndagen publicerade kommunen ett nytt inlägg.

"Tidigare avrådan från bad i Osbysjön hävs överallt förutom vid Sjöängen (Apan och Kaninen) som fortfarande uppvisar höga halter av bakterier. Föroreningarna kommer in via Drivån. Nya prover tas fortlöpande och resultatet kommuniceras via vår hemsida samt Facebook om situationen förändras”, skriver kommunen.