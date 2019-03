Dags att nominera Årets göing

Vill du vara med och nominera Årets göing 2019? Den frågan ställer Östra Göinge kommun till sina kommuninvånare.

Tanken är att man ska nominera någon som har gjort något positivt för Östra Göinge. En person som exempelvis satt Östra Göinge på kartan som en bra kommun att leva och verka i. Det kan även vara en vardagshjälte som gör en insats i det lilla eller en person som är värd att uppmärksammas. Kvinna eller man, ung eller gammal spelar ingen roll, alla har en möjlighet att bli Årets göing.

Via kommunens hemsida ska nomineringen skickas in och man har fram till den 31 mars på sig att lämna förslag. En omröstning kommer sedan under april att hållas på hemsidan.

Vinnaren av utmärkelsen Årets göing kommer att presenteras på Årets Göingeafton den 9 maj. Förra året hette Årets göing Ingela Winther.