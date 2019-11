Dags för julmarknad i Lönsboda

Nu till helgen är det dags för julmarknad vid Granada i Lönsboda. Marknaden håller öppet 10.00-16.00 under lördag-söndag och det utlovas en traditionell julmarknad med många utställare. Det finns även försäljning av kaffe, läsk, kakor, grillad korv och julsmörgås. Barn under tolv år går in gratis.