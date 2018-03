Foto: Carl-Johan Liljedahl

”Don‘t drink and drive” har man ju hört talas om. Men hur är det egenligen med ”Don’t fly when you drink”? Den uppmaningen har en häxa i centrala Knislinge, när hon verkar ha fastnat i ett träd på väg mot Blåkulla. Häxan ska enligt uppgifter synas på olika platser i kommunen varje år – avsändare är Östra Göinge kommun.