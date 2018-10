Fem föreningar i nytt integrationsprojekt

Länsstyrelsen har beviljat 280 000 kronor till ett integrationspropjekt i Östra Göinge, vilket ska omfatta fyra fotbollsföreningar och orienteringsklubben. Tanken är att utveckla möjligheten att skapa meningsfull fritid för nya Göingebor.

Foto: Bosse Nilsson

Fotbollsföreningar har ett stort inflöde av nya unga spelare men saknar i många fall ett tillräckligt föräldraengagemang.

– Många föreningar gör i dag ett fantastiskt jobb och tar ett stort ansvar för att välkomna nya Göingebor i sina olika verksamheter, konstaterar Jan Carlson, som är kultur- och fritidsansvarig i Östra Göinge.

Målet med det nya projektet är att stärka och utveckla det viktiga arbetet att skapa en meningsfull fritid för nya Göingebor och att de blir en del av den sociala gemenskap som föreningarna står för.

Man vill ta fram ett nytt arbetssätt för hållbara lösningar mellan kommun och förening för att jobba med integration och inkludering.

– Resursbanken av vuxna stabiliseras så att man i framtiden säkerställer en aktiv och lustfylld fritid för barn och unga.

De fotbollsklubbar som kommer att vara med i projektet är IFK Knislinge, Broby IF, Hanaskogs IS och Sibbhults IF. Dessutom deltar FK Göingarna.

Tanken är att jobba utifrån varje förenings förutsättningar, samt vilka behov och utmaningar som finns.

– Det kan handla om små eller stora saker. Allt från kulturfrågor till att kunna delta på lika villkor och hur man tar sig till och från träningar.

En projektledare ska anställas och redan i dag (onsdag) hålls ett första möte med föreningarna. Tanken är sedan att projektledaren gör besök ute hos föreningarna.

– Det här är en viktig del för att nå framgång i den integration som pågår här och nu, säger Jan Carlson.