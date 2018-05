Fortsatta problem med vattnet

Foto: /TT

I måndags var det en läcka i Sibbhult, vilket åtgärdades under onsdagen. Då upptäcktes en vattenläcka i Glimåkra, som under fredagen ännu inte lokaliserats. I stället bad SBVT (Skåne Blekinge Vattentjänst) att man inte skulle bevattna eller fylla pooler, under helgen besöker även en tankbil med vatten byn. Slut där? Nej, en till vattenläcka hittades i Sibbhult under fredagen och den ska åtgärdas under lördagen. Även i Hjärsås hade en läcka hittats och åtgärdats under fredagen.

Följ SBVT:s webbsajt för senaste information.