Inbrott i studio – instrument för 50 000 kronor stals

En musikstudio i Broby drabbades av ett inbrott någon gång mellan torsdag och lördag.

Tjuvar tog sig in i musikstudion genom att klättra upp på ett tak och därifrån bryta sig in via ett fönster på andra våningen. Från lokalen stals bland annat mixerbord och musikinstrument från olika målsäganden. Enligt anmälan uppskattas värdet på de stulna föremålen till 50 000 kronor.

En efterlysning av sakerna har också gjorts genom ett inlägg på Facebook. Hittelön utlovas, enligt inlägget, som har delats fler än 300 gånger.

Även en husvagn utanför studion utsattes för ett inbrott. Därifrån stals husgeråd.