Oro för utbyggnad av fiber

Fredagens besked från IP-Only har inneburit frågetecken för Göingeborna.

Foto: IP-Only

Östra Göinge kommun har som mål att 95 procent ska vara anslutna till fiber 2020. Fredagens besked från IP-Only att verksamheten tar en paus när det gäller 150 projekt har gjort invånare i Östra Göinge oroliga.

För medan Telia redan nu bygger fibernät i tätorterna och på landsbygden i och kring Hjärsås, är det IP-Only som fattat byggbeslut för den södra och norra delen av kommunen.

Kristianstadsbladet har därför skickat frågan vidare till IP-Only och hur denna paus eventuellt påverkar Östra Göinge. Så här svarar bolagets presskontakt Niclas Karnhill:

”Våra långsiktiga mål står fast, vi kommer att bygga mest på svenska landsbygden 2018 precis som vi gjorde 2017. Vår ambition är också att ingen kund i Östra Göinge kommer behöva vänta längre än det vi kommunicerat. Angående fiberarbetet i Östra Göinge drabbas IP-Only, precis som branschen i övrigt, av en försenad tillståndsprocess”, skriver Karnhill och fortsätter:

”Ytterligare anledningar till att det är låg verksamhet just nu är försäljningsframgången under 2017, vilket gör att många markavtal måste förhandlas och det kan försena projekt. Dessutom gör vattensjuka marker att tomterna kan blir skadade om arbeten sker just nu. I Östra Göinge jobbar vi just nu med att säkerställa markavtal och Trafikverket-tillstånd för att med full kraft och effektivitet kunna komma igång med byggnationen i projekten. Arbetet med projekteringen fortlöper som vanligt. Vi kommer inte att påbörja byggnation förrän alla tillstånd och avtal är klara”, skriver Karnhill.

Utbyggnad förväntas genomföras inom 24 månader från det att avtal slutits mellan fastighetsägare och IP-Only. Sker inte så kan man kostnadsfritt annullera kontraktet.