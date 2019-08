Smycken stals vid ett inbrott i en villa i ett villaområde i västra delen av Broby under helgen.

En villa i ett villaområde i Västra Broby har under helgen haft påhälsning av tjuvar. Någon har brutit sig in i bostaden och stulit företrädesvis smycken. Inbrottet upptäcktes vid 16-tiden på söndagen och kan ha skett någon gång under helgen.