Någon bröt sig under natten till onsdagen in i en verkstad i Glimåkra. Tjuven tog sig in genom att bryta upp ett fönster. Totalt cirka 30 olika verktyg och tekniska apparater stals.

På godslistan finns bland annat motorsågar, en högtryckstvätt, färgsprutor, skruvdragare och vinkelslipar. En polisanmälan om stöld genom inbrott har gjorts, men det finns inga iakttagelser från platsen.