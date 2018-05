Stort strul med internet i Östra Göinge

Foto: Claudio Bresciani / TT

Ett utrustningsfel skapade avbrott i bredbandet för drygt 1 200 abonnenter i Östra Göinge under fredagen. Redan på fredagsmorgonen strax innan klockan 08 la bredbandet av i Broby. Telia uppgav under förmiddagen att felet skulle vara avhjälpt vid 14-tiden, så blev det dock inte. Nästa bud var klockan 21.00 under fredagskvällen.

Under dagen fick bland annat handeln i Broby svårt att ta betalt från sina kunder. Kortbetalning fungerade bara med kort som hade upphöjda siffror. Övriga fick lämna butikerna tomhänta. Vissa affärer tog Swish, men långtifrån alla. Bankautomaten som hade ovanligt många besökare denna lönedag ville dock inte ge i från sig några pengar. På banken fungerade inte larmet utan ordningsvakt fick kallas in. På många arbetsplatser som är beroende av bredband gick arbetet på halvfart.