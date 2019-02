Foto: Jessica Gow/TT

Sveriges radio vill veta vad lyssnarna förväntar sig av radion i framtiden. Därför blir det Sverigeturné den 6 mars-17 april. Den 11 mars besöks Olofström och Sölvesborg, dagen efter Östra Göinge och Hässleholm. Exakta tidpunkter, platser och deltagare från radion är ännu inte officiellt.

Under turnén kommer Sveriges Radios medarbetare bland annat samla in svar på ett antal frågor. Svaren som samlas in kommer att användas som underlag för att bland annat kunna precisera framtida satsningar.