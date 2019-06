Åke Nilsson vinnare i Norge

Åke Nilsson åkte på tävling i norska Fredriksdal och kommer hem som en vinnare. Kristianstadsgolfaren gick 14 under par och var med det bäst av samtliga tävlande.

De senaste dagarna har en deltävling i Swedish golf tour avgjorts i norska Fredriksdal och som vinnare stod Åke Nilsson från Kristianstads Golfklubb i Åhus.

Nilsson slogs om segern med Adam Eineving från Chalmers Golfklubb samt ett par norska och danska golfare. Kristianstadsgolfaren fick en bra start i Fredriksdal och lyckades hålla ledningen hela vägen in, med 14 under par som slutresultat. Tvåan Eineving stannade på tolv under par.

Charlie Lindh gjorde riktigt bra ifrån sig förra helgen när han blev ensam trea i nordiska ligan. I Fredriksdal hade Araslövsgolfaren det tufft och stannade på åtta över par.