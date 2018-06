Damtvåan: Sen seger för Åhus och storförlust för Näsum

Åhus lyckades avgöra sent borta mot Janstorp. Samtidigt slarvade Näsum bort sina chanser hemma mot Borgeby och föll stort.

Näsums IF–DFK Borgeby 1–6 (0–3)

Målen: 0–1 Isabella Henriksson, 0–2 Elin Persson, 0–3, Emma Axelsson, 1–3, Amanda Rosengren, 1–4, Alice Egnér, 1–5, Ellen Jakobsson, 1–6 Hannah Niskanen.

Så gick det till:

I 30 graders hetta ställdes Näsum mot obesegrade DFK Borgeby i damtvåan. Vädermässigt och spelmässigt blev det en tuff förmiddag för Näsum som föll med 1–6. Men resultatet speglade inte matchbilden tyckte tränaren Angelique S Winther.

– Under de första 25 minuterna får Borgeby knappt låna bollen. Vi skapar chanser på dem, men missar och sedan lyckas de kontra in tre mål i den första halvleken.

Uppförsbacken blev för lång och trots en tidig reducering i början på den andra halvleken orkade inte Näsum ta sig tillbaka in i matchen.

– Det är tufft att komma ut med 0–3 och försöka vända i den här hettan. Tyvärr är det lite så att bollarna studsar rätt för lag i medvind. Borgeby var absolut bra, men 1–6 speglar verkligen inte matchbilden.

Näsum ligger kvar i mitten av tabellen samtidigt som Borgeby leder damtvåan med sex poäng.

– Nu deppar vi i dag och imorgon. Sedan går vi igenom matchen på tisdagens träning och skiftar fokus till kommande matcher.

Janstorps AIF– Åhus IF 2–3 (1–2)

Målen: 0–1 Zinett Fritzon, 1–1, 1–2, Wickie Velin Olsson, 2–2, 2–3 Desireé Tiittanen.

Så gick det till: Förra helgen föll Åhus IF med bara tio sekunder kvar av matchen. Mot Janstorps AIF skulle det i stället bli tvärtom och i stället för att släppa in mål sent så gick Åhus upp och stänkte in det vinnande målet med bara ett par minuter kvar att spela.

– Man kan väl säga att marginalerna var med oss i dag, säger tränaren Fredrik Olsson.

Åhus hade ledningen två gånger om, men båda gångerna lyckades Janstorp ta sig tillbaka. 2–2-målet kom med drygt tio minuter kvar att spela.

– Vi bestämde oss för att gå för de tre poängen och flyttade upp laget med fem minuter kvar. Vi lyckades.

Fredrik Olsson lyfter fram hela truppen efter segermatchen. Hettan och planen ställde till en del problem, men Åhus-spelarna orkade hela vägen.

– Vi har en bred trupp och i dag kom den verkligen till användning. Alla tjejerna stå för en härlig insats och jag vill också ge extra Zinett Fritzon som går från klarhet till klarhet.