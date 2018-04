Drömstart för Nosaby i premiärderbyt: ”Vi behövde det efter en taskig vinter”

Matchfakta

Ifö/Bromölla IF–Nosaby IF 0–1 (0–1)

Målen: 0–1 Självmål (23).

Varningar, Bromölla: Elyas Bouzaiene, Filip Ancker Book, Robin Cederberg, André Stjärnstrand. Nosaby: Daniel Kardum, Julian Grozdanovski, Jesper Eriksson.

Domare: Ahmed Al-Kodri, Hässleholm.

Bromölla: Simon Rittbo – Fredrik Palmgren (ut 58), Andreas Johansson, Robin Cederberg, Elyas Bouzaiene (ut 85) – Axel Rydén – Filip Ancker Book, Adam Winnberg, Kim Thörnberg (ut 73), André Leandersson – André Reinholdsson.

Ersättare: Marcus Andersson (in 58), Anton Magnusson (in 73), André Stjärnstrand (in 85), Robert Ancker Book, Max Pettersson, Tomas Andersson, Kristian Önnervik (mv).

Nosaby: Christoffer Eklund – Boris Bozic, Henrik Fribrock, Hampus Rydh, Philip Wikström – Axel Jidorf, Marcus Thuvesson, Anton Bloom, Max Sandberg (ut 61) – Daniel Kardum (ut 61) – Julian Grozdanovski (ut 89).

Ersättare: Calle Rosdahl (in 61), Jesper Eriksson (in 61), Jonathan Cederholm (in 89), Rasmus Olsson, Robin Lindskog, Dante Kolgjini, Linus Lindfors (mv).