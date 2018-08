Fint formbesked av Gernot på VM: ”Tekniskt ganska svårt”

Foto: Privat

Det blev norsk och rysk seger när medeldistansen avgjordes på orienterings-VM. Pan-Kristianstads Gernot Ymsen-Kerschbaumer sprang in på en fin tolfteplats, knappt två minuter efter segraren Eskil Kinneberg.

– Jag gjorde ett dåligt vägval, men annars kändes det bra och jag följde min plan, säger Gernot till Bladetsporten.

VM-tävlingarna i Lettland fortsatte under tisdagen med medeldistansen för både damer och herrar. Från Pan-Kristianstad visade österrikaren Gernot Ymsen-Kerschbaumer fin form. Gernot, som tog EM-brons på långdistans så sent som i maj, sprang in på tolfte plats med tiden 34.56. Med det var han 1.57 efter segraren Eskil Kinneberg från Norge.

– Det gick jättebra. Det var tekniskt ganska svårt och hälften av kontrollerna såg man inte förrän man stod precis bredvid. Det är högt gräs och många träd, samtidigt som det är viktigt att titta på kurvbilden så att man vet vilken ravin man är på, säger Gernot.

Fortfarande återstår torsdagens stafett och lördagens långdistans, där Gernot har sina största möjligheter till en individuell topplacering.

– Det tror jag nog att det är. Det är många som kan springa bra, men jag hoppas att min fysiska form finns där. Jag hoppas på topp tio, men går det ännu bättre gör det ingenting, säger han.

Från Pan fanns även Nicolas Rio, Moritz Döllgast och Matthias Groell med på startlinjen. Bäst gick det för fransmannen Rio, som slutade på 16:e plats, 2.30 efter segraren.

Österrikiske Matthias Groell slutade 35:a och tyske Moritz Döllgast slutade 53:a.

Bakom guldmedaljören Eskil Kinneberg gick silvret till Daniel Hubmann (Schweiz) och Florian Howald (Schweiz).

På damsidan gick guldet till ryskan Natalia Gemperle, före finskan Marika Teini och fransyskan Isia Basset. Ursula Kadan, österrikiskan som tillhör Pan-Kristianstad, var något av en besvikelse och slutade på 38:e plats, knappt åtta minuter efter täten.

För svensk del blev Gustav Bergman bäste svensk i herrklassen med sin tiondeplats. På damsidan förstörde en tidig miss Tove Alexanderssons medaljchanser. Hon gick inte ens i mål med en godkänd tid.

– Den tredje och fjärde kontrollen låg nära varandra. Jag trodde jag var vid trean, men var vid fyran, säger hon till TT.

Bästa svenska blev i stället Sara Hagström, som sprang in på sjätte plats, före sjuan Helena Bergman och Karolin Ohlsson, plats 21.