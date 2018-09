Följ upptaktsträffen för SHE

Fakta

BK Heid

IN: Elsa Svirins (Kv IK Sport), Amanda Byrne (Torslanda HK), Alexandra Lundström (Önnereds HK).

UT: Edijana Dafe (klubb ej klar), Andrea Dellenhed (klubb ej klar), Mika Krohn (klubb ej klar), Katarina Sundic (klubb ej klar), Jennifer Hama (klubb ej klar), Rikke Jensen (HK Aranäs), Ronja Vesterlund (Skuru IK, utlånad till Tyresö), Linnea Lindfeldt (utlånad till Alingsås HK).

Tränare: Camilla Hultgren Dahlberg.

Boden Handboll

In: Andrea Johansson (Team Eslöv), Hanna Hansson (Strömnäs GIF), Hafdis Renötudottir (Sönderjyske, Danmark), Julie Soulard (Nantes, Frankrike), Johanna Hellgren (Tyresö), Faith Eriksson (Spårvägens HF), Kristiane Stormoen (Stabaek, Norge), Virginia Fernández Robles (Dijon, Frankrike).

Ut: Viktoria Polshikova (Maccabi Rishon Lezion, Israel), Sofie Svarrer Hansen (Oppsal, Norge), Mariana Lopes (SV Union Halle-Neustadt, Tyskland), Emma Petersson (GT Söder), Lisa Hansson (Eslövs IK), Johanna Widgren (GT Söder), Laurine Daquin (Merginac HB, Frankrike).

Tränare: Patrik Liljestrand (ny från IFK Skövde, kontrakt till 2020).

H65 Höör

In: Alma Skretting (HK Ankaret), Hedda Källström (uppflyttad), Hanna Åkesson (uppflyttad).

Ut: Marie Wall (Köpenhamn, Danmark).

Tränare: Ola Månsson (kontrakt till 2019).

Kristianstad HK

In: Andrea Jakobsen (Fjölnir, Island), Petra Kudlackova (DHC Slavia Prague), Johanna Hilli (Helsingfors IFK, Finland), Julia Andrejic (comeback), Linnéa Efraimsson (Skövde HF), Sally Sivertsson (HK Drott Halmstad), Nora Persson (H43 Lund).

Ut: Lucie Satrapová (Issy Paris, Frankrike), Asli Iskit (Kastamonu, Turkiet), Julia Golubeva (HC Gomel, Vitryssland), Nikolina Zadravec (RK Podravka Koprivnica, Kroatien), Agnes Rutqvist (klubb ej klar), Linnea Törnkvist (IFK Kristianstad), Martina Crhova, Louise Neidenström.

Tränare: Ulf Schefvert.

Kungälvs HK

In: Elsa Helle (Kärra HF), Julia Walstern (IK Sävehof).

Ut: Moa Eggers (Kärra HF).

Tränare: Pontus Ward Wiklund.

LUGI HF

In: Tova Alm (H43 Lund), Albana Arifi (Eslövs IK).

Ut: Jenny Carlson (Ringköbing, Danmark), Beatrice Nilsson (slutar).

Tränare: Dragan Brljevic.

Skara HF

In: Sara Johansson (Randers HK, Danmark), Mikaela Johansson (Halle Wildcats, Tyskland), Natasha Antic (IUVENTA Michalovce, Slovakien), Melanie Felber (Halden, Norge), Oliwia Kaminska (Vistal Gdynia, Polen), Amanda Thorp (IK Sävehof), Emma Frisk Nävarp (Skövde HF), Elsa Frisk Nävarp (Skövde HF), Sofia Berndtsson (comeback).

Ut: Helen van Beurden (HSG Bensheim/Auerbach Flames, Tyskland), Malin Håkansson (klubb ej klar), Trine Leth (klubb ej klar).

Tränare: Magnus Frisk (ny från Skövde HF, kontrakt till 2021, ersätter Andreas Johansson).

Skuru IK

In: Cornelia Dahlström (Gustavsbergs IF HK), Jaqueline Moreno (Gustavsbergs IF HK), Vilma Matthijs Holmberg (Tyresö), Isabelle Andersson (Spårvägens HF), Evelina Eriksson (Tyresö Handboll), Ronja Vesterlund (BK Heid, utlånad till Tyresö).

Ut: Ellinor Brandt (Tyresö Handboll), Emma Aarnio (VästeråsIrsta), Julia Bergström (Tyresö Handboll).

Tränare: Mats Kardell.

Skövde HF

In: Anna Dahlström (uppflyttad), Cecilie Specht (Ajax Köpenhamn), Filippa Nyman (IK Sävehof), Linnéa Björkman (Spårvägens HF), Olivia Black (Roskilde Håndbold), Stina Karlsson (uppflyttad).

Ut: Celine Alvilde Hagen (klubb ej klar), Elsa Frisk Nävarp (Skara HF), Emma Frisk Nävarp (Skara HF), Emily Thompson (slutar), Fatos Kücükyildiz (Sönderjyske, Danmark), Linnéa Efraimsson (Kristianstad HK), Linnéa Martinsson (slutar), Tilda Olsson (IK Sävehof), Viktoria Börjesson (slutar).

Tränare: Rasmus Poulsen (Kontrakt till 2021).

IK Sävehof

In: Tilda Olsson (Skövde HF), Nina Dano (Torslanda HK).

Ut: Julia Eriksson (Randers HK, Danmark), Ida Odén (slutar/klubb ej klar), Julia Walstern (Kungälvs HK), Amanda Thorp (Skara HF), Filippa Nyman (Skövde HF), Cecilia Tillman (VästeråsIrsta).

Tränare: Rasmus Overby.

VästeråsIrsta

In: Cecilia Tillman (IK Sävehof), Maja Wiklund (Skånela IF), Emma Aarnio (Skuru IK).

Ut: Elin Lindén (slutar), Charlotte Granfelt (slutar), Emilia Lövstad (Eskilstuna Guif).

Tränare: Frenne Båverud (kontrakt till 2020).

Önnereds HK

In: Maja Eriksson (TTH Holstebro, Danmark), Tilda Matthijs (BM Granollers, Spanien), Lovisa Delac (Eskilstuna Guif).

Ut: Alexandra Lundström (BK Heid), Ellen Laanemets (Torslanda HK), Ida Langbo Mikkelsen (dansk klubb), Elin Ziegler (klubb ej klar), Maja Nilsson (klubb ej klar).

Tränare: Hamed Khazrai.

Källa: Handbollskanalen