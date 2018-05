Förre Mjällbyprofilen lägger skorna på hyllan

Foto: Lena Ehring

Elva operationer på åtta år.

Då får det räcka med fotboll. William ”Wille” Arrhenius Leandersson lägger av.

– Valet var ganska enkelt, säger Mjällbyprofilen.

William Arrhenius Leandersson har spelat hela vägen från de yngsta pojklagen till seniorlaget i Mjällby AIF.

Hela tiden har han dock drabbats av skador. Han vill dock inte bara kalla alla skador för otur.

– Det är inte bara det. Jag har pressat mig själv hårt för att komma tillbaka, säger han.

Ändå kan han inte säga att han hade gjort det så mycket annorlunda om han hade fått börja om på nytt.

– Kanske i vissa lägen, men jag vill alltid ge 100 procent. Hade jag tagit det lugnare kanske jag inte hade kommit dit jag gjorde.

Arrhenius Leandersson debuterade i Mjällbys A-lag som 16-åring, han var med på Mjällbys resa från division II till allsvenskan, han spelade fem säsonger i fotbollsallsvenskan och han gjorde ungdomslandskamper.

– Jag har fått möta spelare som Arjen Robben och Wesley Sneijder.

Han var också och nosade på spel som utlandsproffs.

– Det var nära med proffsspel ett par gånger, men jag hade mina höftproblem så jag är tveksam om jag hade klarat en läkarundersökning om det hade kommit till det.

Kan du räkna upp dina tre största minnen under din fotbollskarriär?

– Trea är Hörviken förra året. Vi gick upp till trean och hade sex insläppta mål på 20 matcher, som försvarsspelare gillar man det. Jag vet inte om det är något rekord.

– Tvåa är när Mjällby gick upp i superettan via kvalet mot Husqvarna.

– Etta är när vi gick upp i allsvenskan med Mjällby. Det är en sådan glädje när man går upp en serie att det är svårt att slå det.

Det är i Mjällby som han har funnit mest hela tiden. Som ung provade han dock på spel i Elfsborg under två säsonger och när ännu fler skador ställde till det valde Arrhenius Leandersson att gå till Hörvikens IF där det blev spel under 2,5 säsonger.

Totalt blev det någonstans runt 200 matcher i Mjällby för Arrhenius Leandersson.

– Det borde ha varit betydligt fler, men jag var skadad hälften av tiden… Jag har definitivt inte vunnit något träningspris, säger han och skrattar.

Utan några skador hade han förmodligen fortfarande funnits med och spelat i Mjällby AIF.

– Nu är det som det är. Jag slutade egentligen redan 2013–2014, säger Arrhenius Leandersson som då valde att varva ned i Hörvikens IF.

– Det var ett sätt för mig att kunna fortsätta att spela utan att ha någon press på mig.

Dock var Arrhenius Leandersson tillbaka ytterligare en vända i Mjällby efter det. Den senaste skadan åkte han på i december förra året. Han spelade inomhusfotboll med Hörviken när han fick en översträckning i knäet. Korsbandet fick stryk och det är operation som gäller.

– Jag har tidigare sagt att om jag skadar mina korsband och jag tvingas till operation så lägger jag av.

– Läkaren sa att om jag vill kunna idrotta på motionsnivå i framtiden så är det operation som gäller.

Därför var valet att sluta med fotbollen till slut ganska enkelt för 34-åringen som därmed hade Hörviken som sista klubbadress.

– Jag vill kunna leva ett vanligt liv.