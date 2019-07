Gänget bytte hand mot fot – och då hände det

Foto: Mikael Persson

När det vankades fotboll på beachen bytte ett gäng handbollsspelare från IFK Kristianstad sport – och lag.

– Det är bara en kul grej och nu vann vi ju, ler Isak Larsson som vaktade kassen i Gärds Köpinge IF Akademin som vann P16–klassen på tisdagskvällen.

Finalspelet i sextonårsklasserna på tisdagskvällen bjöd på kyligt väder men heta matcher så till vida att det blev oavgjort i många av dem och det hela fick avgöras på straffar.

Mest framgångsrika i det blev Gärds Köpinge IF Akademi som först via straffar tog sig till final och sedan via samma avgörande vann finalen mot IFK Hässleholm.

I Gärds Köpinge återfanns en hel rad mycket talangfulla handbollsspelare från IFK Kristianstad och målvakten presenterades med mellannamn och allt som Isak ”Uffes son” Larsson. Solklar IFK–koppling med andra ord.

– Vi är ett gäng som tycker det här är roligt så vi frågade Gärds Köpinge om vi kunde spela för dem, säger Isak Larsson.

Och Akademi på slutet?

– Haha, alltid hetsar det nån, skrattar han.

I finalen blev det onödigt spännande när Larsson gjorde en tabbe och släppte in motståndarna i matchen – och lagets två enda baklängesmål i hela turneringen.

Men i straffläggningen såg han till att revanschera sig och höll tätt. 3–2 till Gärds Köpinge IF.

– Jag tycker väl att jag gjorde det rätt bra på slutet, va? ler han innan han återansluter till segerfirandet.

I F16 tog Tantolunden hem segern efter finalvinst mot IFK Osby.