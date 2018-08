KDFF-back tar plats i VM-kvaltrupp

Fakta

Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstads DFF.

Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Lina Hurtig, do, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do, Anna Anvegård, Växjö, Julia Karlernäs, Piteå, Nina Jakobsson, do.