KDFF får vänta på första segern – Edgren räddade poäng mot mästaren

Kristianstads DFF–Linköpings FC 1–1 (0–1)

Målen: 0–1 Kosovare Asllani (11), 1–1 Amanda Edgren (79).

KDFF: Moa Olsson – Josefine Rybrink, Sif Atladottir, Mia Carlsson, Hanna Sandström (ut 44) – Alice Nilsson, Rita Chikwelu, Sofia Hagman (ut 65) – Therese Ivarsson, Ogonna Chukwudi (ut 77), Amanda Edgren.

Ersättare: Saga Jontoft, Tilda Persson (in 65), Kajsa Törnkvist (in 44), Maja Bodin, Evelina Duljan (in 77).

Publik: 382.