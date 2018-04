KDFF-stjärnan: ”Får träna på överstegsfinter”

Foto: Jessica Gow/TT

Det är knivskarp konkurrens i Sveriges backlinje inför VM-kvalmatchen borta mot Ungern. KDFF-backen Mia Carlsson är en av backarna som slåss om speltid.

Sverige saknar verkligen inte mittbackar i världsklass. När spelare som Montpelliers Linda Sembrant och Wolfsburgs Nilla Fischer står i vägen är det inte helt enkelt att ta en plats i en svensk landslagselva.

Bakom den rutinerade duon finns annars ytterst fullgoda alternativ. Chelseas Magdalena Eriksson och Potsdams Amanda Ilestedt utmanar närmast, normalt sett tillsammans med Paris Saint-Germains Emma Berglund (korsbandsskadad).

Eriksson och Ilestedt är båda givna i topplag i två av världens bästa ligor. Men i det svenska spelsystemet är det svårt att få plats med dem.

– Det är riktig konkurrens, den är extrem. Totalt sett har vi nog de bästa mittbackarna i världen, om man tänker på att vi har Emma också när hon kommer tillbaka. Och det finns ännu fler där bakom, säger Magdalena Eriksson.

24-åringen har haft en strålande första säsong i Chelsea. Laget toppar engelska Super League och är klart för semifinal i Champions League. Eriksson startar alla matcher i Londonlagets trebackslinje.Och kanske är det just en sådan som kan få in henne från start även i landslaget; Peter Gerhardsson har vid ett par tillfällen i vinter experimenterat med en 3–4–3-uppställning.Med en sådan formation får Gerhardsson in tre av mittbackarna, samtidigt som de svenska ytterbackarna får ta steget upp och bli mer renodlade yttrar.

Foto: Jessica Gow/TT

– Det är nästa utmaning i landslaget, att vara beredd på att klara av också den rollen när vi spelar 3–4–3. Det är lite mer offensiva kvaliteter som krävs så det gäller att träna på överstegsfinter och annat nu, säger KDFF-backen Mia Carlsson, som konkurrerar med Jonna Andersson om platsen till vänster.

Vilket spelsystem väljer då Gerhardsson i torsdagens VM-kvalmatch borta mot Ungern? Som vanligt ger han inte många ledtrådar.

– Fördelen med trebackslinje är att du i en uppspelsfas kan ha ännu tydligare bredd, du kan spela bort deras sex mest offensiva spelare på ett bättre sätt. Å andra sidan tappar du någon spelare i den sista fasen, i och runt omkring motståndarens straffområde, säger Peter Gerhardsson.