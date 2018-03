KFC föll mot ryskt lag i Turkiet

Kristianstad FC–Tekstikschik Ivanovo 1–3 (0–1)

KFC: 1–1 Andreas Grahm (63).

KFC:s startelva: Joel Hallgren – Truls Verngren (ut 67), Emmanuel Okine (ut 70), Jesper Modig, Fernando Moreyra (ut 67)– Ahmed Hassan (ut 46), André Kamp, Niklas Jönsson (ut 73), Maximilian Cabana (ut 54) – Andreas Grahm (ut 73), Guido Barreyro (ut 62).

Ersättare: Yonathan Getachew (in 46), Mohammed Kweder (in 54, Sebastian Nanasi (in 62), Anton Bloom (in 67), Sufyan Abuzayda (in 67), Kalle Svensson (in 70), Almir Taletovic (in 73), Saikou Jawneh (in 73).