KFC räddade en poäng i kaosartad ångestmatch

Husqvarna FF–Kristianstad FC 3–3 (1–2)

Målen: 0–1 Maxi Cabana (3), 1–1 Shkelqim Krasniqi (33), 1–2 Noah Christoffersson (39), 2–2 Tarek Alnator (84), 3–2 Tarek Alnator (85), 3–3 Armin Aganovic (90+2).

KFC: Robertino Kljajic – Truls Verngren, Armin Aganovic, Paulo Ippolito, Saikou Jawneh – Oskar Malmgren (ut 73), Santiago Ferretti (ut 88), Abdussalam, Magashy, Maxi Cabana (ut 80) – Noah Christoffersson, Hassan Lawrence.

Ersättare: Dragos Farcos Lohan (in 73), Axel Jidorf (in 80), Guido Barreyro (in 88), Fabian Welander, Elvis Rama, Dardan Dakaj, Rasmus Cederlund (mv).