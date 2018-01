Foto: Lasse Ottosson

6–0 (0–0, 4–0, 2–0) mot Visby/Roma innebär att Kristianstads IK hänger på topplagen i allettan.

Simon Norberg, center i förstakedjan, blev tvåmålsskytt.

KIK blev nollat hemma senast mot Kallinge/Ronneby.

Och hemmalaget lyckades inte spräcka nollan under den första perioden.

Men fyra mållösa perioder fick räcka. Ett mål brukar förändra matchbilder heter det och så blev det verkligen den här kvällen.

När Sonny Karlsson styr in ledningsmålet drygt fyra minuter in på den andra perioden så väcker han hemmalaget som gör ytterligare tre mål under den andra perioden.

2–0: Hampus Forsling.

3–0: Simon Norberg i spel fyra mot fem.

4–0: Viktor Holmkvist.

Fyra snygga mål. Fyra viktiga mål. Men också fyra mål som förmodligen inte kommit till utan Joel Gistedts storspel. KIK-målvakten räddade två frilägen vid ställningen 0–0. Två räddningar som naturligtvis bidrog till islossningen.

I den tredje perioden visade Visbys spelare mest dåligt humör och drog på sig utvisningar. Två gånger hittade KIK rätt och gick hem med 6–0 och tre sköna poäng i bagaget.

Visby/Roma verkar passa KIK bra. KIK vann båda matcherna i kvalserien i våras och verkar ha ett mentalt övertag på gotlänningarna.

KIK har nu sex poäng efter tre spelade omgångar och hakar på topplagen. På söndag väntar Valbo, även den matchen spelas hemma i Kristianstad.