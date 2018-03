KIK lever – kvitterade till 1–1 mot Västerås

Foto: Tommy Svensson

Sommarlovet får vänta. Kristianstads IK besegrade Västerås IK med 2–1 i fredagskvällens ödesmatch i playoff 3-spelet. I en gastkramande tillställning med sanslös nerv och anspänning drog KIK till slut det längsta strået.

Tack vare KIK-segern står det nu 1–1 i matcher och i morgon väntar därför en helt avgörande match, som ska avgöra vilket lag som ska ta sig till den allsvenska kvalserien.

Så till matchen då:

Första perioden var en enda lång uppvisning av KIK i konsten att totaldominera en period utan att göra ett enda mål.

KIK nästan bodde i Västerås zon förutom e-t-t långt bortaanfall och ett powerplay för gästerna.

KIK försökte med allt. Smarta skott, hårda skott, styrningar, köksvägen, you name it. Men Marcus Dahlbom var supertät.

KIK fick sedan ett tidigt powerplay i den andra perioden och precis när VIK blivit fulltaligt och fansen misströstade som mest så styrde Mikael Johansson in det förlösande målet 1–0 för KIK.

1–0, 2.42 in i den perioden.

Efter målet tog Västerås över matchen och fick också tre lägen i powerplay, men ett mört och pressat KIK lyckades hålla målet fritt med hjälp av en tajt defensiv och en ännu tätare Joel Gistedt.

Läget kändes helt ovisst inför den tredje perioden och där fick Västerås sitt femte läge i powerplay utan att få in pucken bakom Gistedt.

KIK saknade inte heller chanser till 2–0, Malte Sjögren var helt fri i boxplay och lurade bort Marcus Dahlbom för att sedan lägga pucken utanför.

Majoriteten av de 1 520 i publiken var beredda att anteckna 2–0 där.

Men tvåan skulle komma. 15.17 in i den tredje perioden tryckte Johan Skinnars in både pucken och Marcus Dahlbom i mål i en otroligt trafikerad situation framför mål.

Västerås protesterade vilt mot att domaren godkände målet, men på den här nivån finns inga målkameror, så mål blev det.

I slutet av matchen haglade det utvisningar och publiken var rejält irriterad på bortaspelarna, som bland annat åkte på Joel Gistedt i samband med en blockering.

Med 3.30 kvar fick Västerås spela fyra mot tre och med 2.23 kvar av matchen kom reduceringen för gästerna, I samband med alla utvisningar blev det strax efter reduceringen även fem mot fyra för Västerås i 50 sekunder. Utan nätrassel.

Med 16 sekunder kvar av den utvisningen och 1.45 kvar av matchen tog Västerås timeout och med 1.18 kvar lämnade Marcus Dahlbom sin kasse.

Men KIK lyckades hålla ut och rädda spänningen i den här tajta matchserien.

I morgon är det ny vinna-eller-försvinna-match.

För båda lagen.