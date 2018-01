Foto: Tommy Svensson

Det blir inte fria byten i damettan och herrarnas division II och III den kommande säsongen.

Vid ett extrainsatt representantskapsmöte hävdes beslutet – i stället kommer det att vara max fem byten per lag och match.

– Det känns väldigt positivt, jämfört med det som klubbades igenom i december, säger Ifö/Bromöllas tränare Hampus Lundquist.

Det var på Svenska Fotbollförbundets representantskap i december som det klubbades igenom att lagen i division I (damer) och division II och III (herrar) skulle få göra ett obegränsat antal byten under matcherna.

Förslaget, som ursprungligen kom från Hallands fotbollsförbund blev hårt kritiserat och en proteststorm drog genom landet. En proteststorm som leddes av division II-klubben Österlens tränare Mladen Blagojevic.

Till slut beslutade sig förbundet att sätta in ett extra representantskapsmöte där ett nytt bytesförslag kom fram. ”I division 2 och 3, herrar, samt division 1, damer, utökas antal ersättare från tre till fem”.

Och på tisdagskvällens hölls mötet där en majoritet (34–8) röstade för att beslutet (fria byten) från i december skulle upphävas.

Även förbundsstyrelsens nya förslag med max fem byten per lag röstades igenom (37–5).

Skånes FF kom också med ett tilläggsyrkande om att de fem bytena skulle få göras vid tre tillfällen under pågående spel (halvtid undantagen). Det blev grönt ljust för Skånes förslag.

Ur lokal synvinkel berör förändringen Ifö/Bromölla IF och Glimåkra IF i damettan, samt Nosaby IF, Ifö/Bromölla IF, IFK Hässleholm, Hässleholms IF i herrtvåan, samt nyblivna division III-laget IFK Osby.

– Det känns väldigt positivt, jämfört med det som klubbades igenom i december. Det gillade jag inte för fem öre. Jag var rätt så säker på att de skulle dra tillbaka beslutet. Någonstans så förbereder vi spelarna för spel högre upp, bland annat division I och där är det tre byten som gäller. Sedan att man kan göra fyra eller fem byten kan jag köpa, säger Ifö/Bromöllas tränare Hampus Lundquist.

Tror du det blir några större förändringar med det nya systemet?

– Nej, det tror jag inte. Det blir väl mest att någon spelare får mer speltid, men inte så mycket mer än så, säger Lundquist.

Fotnot: Det extra Representantskapet hölls via telefon med 42 röstberättigade närvarande, 23 från distrikten, sju från Svensk Elitfotboll samt fem från Elitfotboll Dam och sju från förbundsstyrelsen.